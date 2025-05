Pamela Anderson mezítláb, smink nélkül kezd új életet a vadonban

Pamela Andersont nem kell bemutatni senkinek. Vagy mégis? A természetközeli, szerény neveltetésben részesülő Pamela Anderson a hollywoodi csillogást hátrahagyva 2020-ban tért vissza az egykor nagyszüleihez tartozó, többhektáros birtokra, ahol a fenntarthatóságot szem előtt tartva főz, kertészkedik és tölt minőségi időt a közelben lakó, idősödő szüleivel.

Pamela Anderson

Miről szól Pamela Anderson új műsora?

A Pamela édenkertjében az ikonikus filmsztár betekintést enged a Vancouver-sziget partjain töltött életébe, ahol nekilát nagymamája családi örökségének felújításához. A hírességet egy tervezőkből, építészekből és építési vállalkozókból álló tehetséges csapat, valamint saját szülei és gyermekei segítik a felújításban.

A kétévados sorozatban teljesen új emberként ismerhetjük meg a gyakran különböző sztereotípiákba beskatulyázott Pamelát. Az epizódokban a híresség általában minimális, vagy elhanyagolható sminkben, többnyire bő, kényelmes ruhákban, haját egyszerűen felfogva, vagy leengedve, mezítláb, néha flip-flop papucsban áll a kamerák előtt, teljesen belesimulva a festői kanadai környezetbe.

Pamela Anderson háza

A hosszú évek óta aktivistaként tevékenykedő, állatvédő, vegán celeb a felújítás során a fenntarthatóságra és az érzelmi kapcsolatra nagy hangsúlyt fektet, így lett gyermekkori emlékeiből a felújítást meghatározó alapanyag. A természetvédelemhez fűződő szoros kapcsolata több jelenetben is tetten érthető; a munkálatokat is hajlandó hátráltatni, hogy megmentsen egy fát a kivágástól, mely már akkor is a birtokon állt, mikor ő még csak kislány volt.

Pamela édenkertje május 10. 19:00-tól dupla epizódokkal a Spektrum Home-on.