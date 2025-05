Papp Máté Bence törött lábbal készült A Nagy Duettre

„Március végén eltört a lábközépcsontom. Sajnos fekvőgipszet kaptam, ezért is voltam az utóbbi időben egy kicsit eltűnve. Igyekeztem gyorsan gyógyulni, hiszen nagyon sok dolog vár rám. Először is meghívást kaptunk A Nagy Duettbe, ami fantasztikus lehetőség volt, hiszen itt mutathattam be először a nagyvilágnak az új formációmat, a Legényes Tánczenekart.”