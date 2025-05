20 éve röhögtük halálra magunkat Paris Hilton megölésén

Két évtizede, ezen a napon röhögött fel egy emberként a világ a hisztis „díva” meggyilkolásán. Persze nem a valóságban végeztek Paris Hiltonnal, és nem is egy videófelvételen – utóbbival így is megjárta már a 44 éves botrányhős, aki a kétezres évek elején azzal robbant be a köztudatba, hogy orális örömökben részesítette a partnerét, ami persze kikerült a netre. Hilton a 2004-es videója után valamiért úgy érezte, házipornó helyett mozifilmet kellene forgatnia, bár sokak szerint jobb lett volna, ha marad a „felnőttfilmes” iparban.

Paris Hilton a Viasztestek c. filmben

A film sztorija egyszerű: néhány kempingezni, füvezni és szexelni vágyó fiatal egy elhagyatott kisváros mellett ver tanyát. Amint betévednek a városba gyorsan rájönnek, hogy az egész hely egy nagy viaszmúzeum, arról viszont még fogalmuk sincs, hogy a modellek nagyon is éltek, amikor kiöntötték őket. Innentől elszabadul a pokol és a helyi, pszichopata preparátor elől nincs menekvés. A film igen magas, 40 milliós költségvetést kapott és az első „színész” Paris Hilton volt, akit leszerződtettek. A mozit teljesen a botrányhősnő köré építették, aki egyébiránt a szomorú sorsú Paige igen fontos mellékszerepét kapta meg.

Paris Hilton hozta a formáját

Hilton persze hozta a formáját, ezért nem tudtak a főszerepre igazi színészeket szerződtetni. Többek között az Oscar-díjas Kate Winslet és Jennifer Connely is szívesen szerepelt volna egy kaszabolós horrorban. Utóbbi majdnem le is szerződött, de inkább a Fekete víz című szellemes rémmozit választotta. A főszerepet végül Elisa Cuthbert kapta, de már jött is a gond: a színésznő és Paris is szőke volt. Hilton azonnal kihisztizte, hogy Cuthbert fesse át barnára haját, dacára hogy eredetileg az örökösnő barna.

Paris Hilton

Paris Hilton több helyen megtorpedózta a forgatókönyvet, ugyanis volt benne egy rész, ahol az egyik kanos tini egy szexvideót néz, de állítólag a celeb őrjöngött, hogy vágják azt ki, mert biztos az ő házi mozijával hozzák össze. A vicc, hogy Hilton halála lett volna a film legdrámaibb pillanata, de gyakorlatilag a legtöbben azon röhögtek a moziban, amikor Paige jobblétre szenderült.