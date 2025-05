A Nagy Ő sztárja: Körbenéztem, elsírtam magam

A Nagy Ő című TV2-es műsor óta Péntek-Gyulai Virág nem találta meg az igazit, azonban a fiatal lány nem adja fel a reményt. Úgy érzi, eljött az ideje, hogy saját kezébe vegye a dolgokat – méghozzá egy saját társkereső műsor formájában. A Nagy Ő egykori sztárja szerint a képernyőn a helye, és egy ilyen produkcióval talán végre rátalálhatna a szerelem.

Péntek-Gyulai Virág, a Nagy Ő sztárja

Péntek-Gyulai Virág saját társkeresőt akar

„Még mindig szingli vagyok. Én magam vagyok a műsor! Szóval, már itt lenne az ideje!

Szerintem, ha valaki, akkor én alkalmas vagyok arra, hogy egy saját műsort kapjak.

Annyi mindenen keresztül mentem, annyi minden történt velem, hogy azt felsorolni is nehéz. Az emberek pedig igazságot akarnak. Úgyhogy ide a műsoromat!”– kezdte a fiatal lány, aki nem hagy semmit a véletlenre. Számos cím eszébe jutott már: Virág férjet keres, Virág házasodna – szerinte ezek már önmagukban figyelemfelkeltők, és célzottak a témára. Mivel saját bevallása szerint a társkeresés témájában „expert”, nem csoda, hogy ezt a formátumot érzi a leginkább testhezállónak.

Péntek-Gyulai Virág önkritikusan és humorral beszélt arról is, miért lehet, hogy a mai napig szingli.

„Nem bírnak a személyiségemmel. Nem vagyok idegbeteg házisárkány, de tény, hogy a férfiak nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy a szívem aranyból van, de a személyiségem Góliát. A legtöbbjüket megeszem reggelire, egy-két szóval! Visszavenni nem tudok, mert ha megteszem, nem önmagam lennék”– vallotta be.

Azt is elárulta, hogy próbálkozott a népszerű társkereső oldalon is, azonban nem járt sikerrel. „Igen, egy barátnőm tanácsára jártam ott. Sőt, elő is fizettem a prémium tagságra.

Körbenéztem, elsírtam magam és azonnal töröltem is a fiókomat

–magyarázta, majd hozzátette: szerinte a párkeresés manapság szinte lehetetlen küldetés, és nemcsak a férfiak, hanem a nők is hibásak ebben”–fejtette ki.

A TV2 sztárja megosztotta azt is, milyen lenne számára az ideális férfi: „A tökéletes pasi időben elvisz reggelizni, ebédelni, vacsorázni, nem smucig, nem sajnál tőlem egy tál levest, és nem bohóckodik a Tinderen”–ecsetelte a Borsnak.