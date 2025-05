Mint írtuk, a Playboy már meg is választotta 2025. év playmate-jét, egy természetes szépséget, akinek a képeit itt tudja megnézni. Most a Penthouse férfimagazin is választott, náluk a májusi bombázó Bella Vaunt lett.

Bella Vaunt

Fotó: Instagram / Bella Vaunt

A Miamiban élő modellt, aki persze az OnlyFansen is aktív, korábban több magazin is fotózta, például a Penthouse mellett a CKM is.

Szexi képeiért lapozzon!