Harmadik gyerekét várja Rihanna – képek

Harmadik gyerekével várandós a 37 éves énekesnő, akinek visszatérésére évek óta hiába várnak a rajongók, de úgy tűnik, jó oka van rá, hiszen nagy családot szeretne. Rihanna mindhárom terhességét nagyon diszkréten kezelte, a második bejelentése igazán emlékezetes volt, hiszen a 2023-as Super Bowl félidei show-ján hatalmas terhes hassal jelent meg a színpadon. Ráadásul ez a fellépése volt évek kihagyása után az első, így hatalmas érdeklődés övezte azt. Azóta is inkább vállalkozásaival és családjával foglalkozik, most pedig újabb terhességét jelentette be a hétfői Met-gálán, ami ismét hasonlóan stílusosra sikerült, mint a második bejelentése.

Rihanna a 2023-as Super Bowlon jelentette be második terhességét

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Rihanna és ASAP Rocky hamarosan már három gyerek szülei lesznek, első fiuk, RZA már négyéves, öccse Riot pedig egy, egyelőre nem tudni, hogy a harmadik baba mikor érkezik és a baba nemét sem árulták még el – írja a Just Jared.

