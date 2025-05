Ritka képek kerültek elő a Baywatch fürdőruhás szépségeiről

A Baywatch vízimentők izgalmas munkáját és fordulatos magánéletét mutatta be, David Hasselhoff főszereplésével. 1989 tavaszán indult, 11 évad készült, 2001 májusában búcsúzott a képernyőtől. Michael Berk, Douglas Schwartz és Gregory J. Bonann voltak a producerek-kreátorok, a képernyőn pedig Pamela Anderson, Alexandra Paul, Gregory Alan Williams, Jeremy Jackson, Parker Stevenson, David Chokachi, Billy Warlock, Erika Eleniak, David Charvet, Yasmine Bleeth és Nicole Eggert vonzotta a tekintetet.

Pamela Anderson

Fotó: Instagram

Nem mindenki futott be utána fényes karriert, de a maga korában nagyon népszerű volt, megjelentek olyan mérések is, miszerint pár évig ez volt a legnézettebb sorozat világszerte. Pamela Anderson a forgatás után sokáig mélyponton volt, többet akart mutatni színésznőként, de a Baywatch-ban elsősorban az alakja miatt alkalmazták, nem a színészi képességei miatt – erről is szól a róla és az ellopott, legendás szexvideóról szóló sorozat, a Pam & Tommy.

Nicole Eggert és Pamela Anderson

Fotó: Instagram

