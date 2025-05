Jön a Roxette Budapestre, ez az öt legnagyobb slágerük

A Roxette zenekart 1986-ban alapította Per Gessle és Marie Fredriksson, aki 2019-ben hunyt el. „Öt év telt el azóta, hogy a Roxette elvesztette énekesnőjét, Marie Fredikssont rákban, gyászba borítva a családot, a barátokat és a rajongókat. Mégis, örökségük tovább él, dalaikat a mai napig játsszák és élvezik régi és új rajongóik szerte a világban" – írták a szervezők.

Per Gessle, a Roxette zenekar alapítója

Fotó: JOHAN NILSSON / TT NYHETSBYRÅN

A Roxette In Concert elnevezésű turné első része a dél-afrikai Fokvárosban indult, Pretoriában folytatódott és kilenc koncerttel Ausztráliában zárult. A koncertsorozat második, európai része pedig november 4-én, Budapesten kezdődik. „Perrel dolgozni és előadni ezeket az ikonikus dalokat színtiszta öröm. Izgatott vagyok a folytatás kapcsán" – idézi a közlemény Lena Philipssont, a Roxette új énekesnőjét.

A két frontember mellett régi tagok és világklasszis zenészek is színpadra lépnek a zenekarral, mások mellett Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Magnus "Norpan" Eriksson, Dea Norberg, valamint a Roxette eredeti kísérői, Clarence Öfwerman és Jonas Isacsson – írták a szervezők.

A nemzetközi popzenét hallgató magyaroknak bizonyára ismerős a zenekar neve, közel 40 év alatt rengeteg slágerük volt, főképp a 80-as, 90-es években. Ma is gyakran játsszák ezek a dalokat a rádiók, következzen alább az öt legismertebb!

Öt nagy Roxette-sláger

AIt Must Have Been Love 1987 decemberében jött ki, hallható volt az 1990-es Micsoda nő! című filmben is. 884 millió megtekintésnél jár a YouTube-on:

A második legnépszerűbb dal a Roxette-től a Listen To Your Heart, jelenleg 468 millió megtekintésnél tart:

