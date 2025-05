Válnak Rubint Relláék?

Gyanús lett a követőknek, hogy Rubint Rella a közösségi oldalakon utoljára januárban osztott meg a férjével közös bejegyzést, Novothny Soma pedig még régebben, tavaly májusban posztolt a feleségéről – miközben Rubint Rellának több posztja is lezárásról, újrakezdésről szólt mostanában.

Novothny Soma és Rubint Rella Dubajban

„Nincsenek együtt. A férje egy pillás csajjal van együtt. Ki is ment hozzá a csaj nemrégen. Ezt hallottam a lány egyik vendégétől, de neveket inkább nem írok. Elvileg lassan bejelentik, hogy válnak” – írta egy felhasználó a Redditen, ahol többen tudni vélték, hogy Rubint Réka unokahúga már hazaköltözött Lengyelországból, ahová a férje sportkarrierje miatt mentek.

A Story magazin kereste Rubint Rellát is az ügyben, aki nem lepődött meg a pletykán, de nem is kívánt nyilatkozni – csak annyit mondott, hogy ha be akar jelenteni valamit, azt a közösségi oldalán fogja megtenni.