Hivatalos: válik Rubint Rella

Egy ideje már sejteni lehetett, hogy a személyi edző és a focista kapcsolatával nincs minden rendben, ugyanis többször is felröppentek a pletykák a válásukról. Rubint Rella most a közösségi oldalán jelentette be, hogy valóban igazak a hírek, három év után elválnak.

Rubint Rella és férje, a Lengyelországban játszó focista, Novothny Soma 2018 óta voltak együtt, 2019-ben jegyezték el egymást, majd három éve házasodtak össze. A közös fotók elmaradása, valamint Rella sejtelmes posztjai miatt egyre több találgatás lát napvilágot a válásukkal kapcsolatban. A pletykák szerint Soma már új kapcsolatban élhet. Korábban tagadta a híreket Rubint Rella, azonban most a közösségi oldalán árulta el, hogy a hír igaz, elválnak a férjével. Rubint Rella

Fotó: Instagram/Rubint Rella / Instagram/Rubint Rella Rubint Rella 3 év után válik Megosztotta, hogy a harmadik házassági évfordulóját ünnepelték volna, azonban a nagy nap teljesen másként alakult. Majd közölte, hogy a további találgatások elkerülése végett valóban véget ért a házassága. A szakítás okait nem részletezte, a továbbiakban pedig a közösségi oldalain fogja kommunikálni a részleteket. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rubint Rella (@rellarubint) által megosztott bejegyzés

