Izgalmas kulisszatitkokról mesélt a Hunyadi színésznője

A 31 éves Rujder Vivient már több magyar filmben és sorozatban láthattuk, legutóbb a Hunyadiban volt fontos szerepe, Szilágyi Erzsébetet alakította. "Amikor a kaszkadőrökről nyílik lehetőségem beszélni, nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire tisztelem a a tudásukat, fizikumukat, vakmerőségüket, bátorságukat, na meg a színész felé érzett felelősséget" – írta most közösségi oldalán.

Kádár L. Gellért és Rujder Vivien

Fotó: Hunyadi-produkció

„Vanda repült helyettem már az Aranyéletben egy jókora tockos után, gurult jobbra-balra az Átjáróház 360 díszletében és tesztelte előttem a tüzet is a nándorfehérvári csata felvételekor körülbelül hajnal háromkor. Ja, és még egy napon is születtünk! Remélem, még összehoz minket a jövő! Természetesen hódolatom a fiúknak is, emlékek velük is vannak dögivel" – tette hozzá Rujder Vivien. Itt a posztja, izgalmas fotókkal:

A Hunyadi óriási sikerrel ment a TV2-n, a TV2 Playen, azóta pedig felkerült a Filmióra és a Netflixre is. A sorozat színésznő a szexjelenetek forgatásáról is részletesen meséltek, erről itt olvashat.