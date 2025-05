Imádnivaló fotón mutatta meg ikreit Rúzsa Magdi

Az énekesnő egyébként egyre gyakrabban mutatja meg gyerekeit, Lujzát, Kevét és Zalánt, akik februárban lettek háromévesek. Gyerekei teljesen különböző személyiségek, akik egymást tanítva, egymás mellett fejlődnek. Korábban elárulta, hogy a lánya a legcserfesebb és a legkommunikatívabb, a fotón épp ő az, aki az élre tör.

Rúzsa Magdi

Fotó: TV2

2022. február elsején adott életet három gyerekének Rúzsa Magdi, aki úgy érzi, teljesen megváltoztatta őt az anyaság. Bár nem könnyű három kicsivel, de van segítsége, hogy karrierjét is tudja építeni az anyaság mellett. Az énekesnő gyakran utazik is a családdal azért, hogy minél több közös élményt szerezzenek, hiszen tudja, később majd ezek maradnak meg számukra örök emléknek. Rúzsa Magdi bár óvja magánéletüket, de időnként bepillantást enged nyerni a követőinek a boldog pillanataikba is, így megmutatta, hogyan tanulnak biciklizni a gyerekei.

