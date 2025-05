Megdöbbentő vallomást tett a súlyos beteg Schmuck Andor: „Mindenem eladtam”

Schmuck Andor sokakat megdöbbentett, amikor A Nagy Duett élő adásában jelentette be, hogy életmentő kezelésekre van szüksége. Azt pontosan nem tudni, hogy milyen betegséggel küzd, nemrég viszont kiderült a mintavétel eredménye, amire olyan régen várt, de sajnos nem tudott túl jó hírekkel szolgálni, viszont ő továbbra sem adja fel a küzdelmet.

Schmuck Andor és Sári Évi A nagy Duettben

Fotó: TV2

Schmuck Andor életmentő terápiája hamarosan véget ér

A politikus nem szívesen beszél arról, pontosan milyen egészségügyi problémával küzd, ha rákérdeznek is eltereli a témát. Azt mondta, ha életmentő kezelése véget ér, akkor pontosabban elmondja majd, hogy mi történik, hiszen akkor tud már szinte biztosat mondani a sorsáról.

Annyit elárulok, küzdök, harcolok, hatvan nap múlva kiderül, hatásos-e a terápia, amit kapok.

– mondta Schmuck Andor, aki most sem árulta el, pontosan milyen kezelésről van szó és ismét megígérte, hogy ha véget ért a terápia.

Várjuk ki a végét, és akkor majd bővebben beszélek az egészről. Volt már ilyen betegségem, azt is szép csendben elrendeztem, és szerencsére meg is gyógyultam.

– magyarázta, majd azt is hozzátette, hogy A Nagy Duettben nem gondolta át mielőtt kimondta a dolgokat, és már az elején Sári Évivel is közölte, hogy beteg és fel is ajánlotta neki, hogy visszalép, ha az énekesnő úgy gondolja, mással nagyobbak az esélyei, de ő nem tette.

Schmuck Andor A Nagy Duett színpadán árulta el, hogy súlyos beteg

Fotó: TV2

Megrázó vallomást tett anyagi helyzetéről

Schmuck Andor úgy gondolja, hogy azért kapta ő ezt a betegséget, mert csak magáért kell küzdenie, hiszen nincs partnere, sem gyerekei, szülei sem élnek már, így nem aggódik senkiért, hogy velük mi lesz, szabad embernek érzi magát. Most meglepő vallomást tett arról, hogy épp ezért szabadult meg vagyona nagy részétől is.

Egyébként egyedülálló férfiként remekül ellátom magam, már mindenemet eladtam, nincs semmim, nincs autóm, nincs lakásom, egy pici, bérelt lakásban élek.

Minden pénzem beforgattam a 21 éve általam alapított Tisztelet Társaságba. Nincsenek nagy igényeim, amikor például este lefekszem a tábori ágyamra, magam mellé teszek két csomag virslit, ezt eszem vacsorára” – vallotta be a BEST magazinnak Schmuck Andor, aki viccesen még azt is hozzátette, hogy hidegen eszi a virslit, mert lusta megfőzni.