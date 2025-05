Schmuck Andor megrázó vallomása: Az ember nem érzi jól magát a kezelések után

Schmuck Andor mindenkit megdöbbentett, amikor A Nagy Duett műsorában bejelentette, hogy súlyos betegséggel küzd. „Innen szeretném üzenni, mert most már nem titok – nem akartuk, hogy sajnálat legyen meg szánalom –, hogy elkezdődhet az életmentő kezelésem, s egy új nagy duettet kezdek, én és a betegségem, aztán meglátjuk, meddig jutunk” – mondta kiesésük alkalmával. Szavai miatt megfagyott a levegő akkor a TV2 stúdiójában. A műsorban hangsúlyozta, hogy nem szeretné megosztani a betegség részleteit a nyilvánossággal.

Saját sírjához jár a temetőbe Schmuck Andor

Fotó: Schmuck Andor Facebook

Schmuck Andor hamarosan megtudja, hatnak-e a kezelések

Azóta sem árult el sokat, ugyanakkor pozitívan és bizakodóan tekint a jövőbe. „Ember ilyen szempontból jobban nem lehet: nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy se kutyám, se macskám, se gyerekem, se semmi, így teljes egészében saját magam vagyok, és a saját felelősségem ez az egész, és ez a mostani helyzetben jó. Hősiesen felkészültem, ahogy kell, igazából nincs gond” – fogalmazott Schmuck Andor. Elmondása szerint a legfontosabb vizsgálati eredményeket június 9-én várja, amelyek tükrözik majd a kezelések hatékonyságát.

Nagyon érdekes, hogy június 6-án lesz a vizsgálat, és mondták, hogy már három nappal később megkapom az eredményt.

Ez pont pünkösdre esik, szerintem ez égi jel, hogy csak jó hírt kaphatok!” – tette hozzá.

Az egykori politikus beszélt arról is, hogy már túl van a kezelés legnehezebb részén, és most a végeredményre vár. „Lelki fájdalmam nincs, és tényleg nem lenne jó, ha valaki most hozzám tartozna, és könnyes szemmel aggódna, hogy mi lesz velem.

Fizikai fájdalomról sem beszélhetek: azonkívül, hogy az ember nem érzi jól magát a kezelések után, igazából nincs semmi más.

Egy ilyen típusú betegség nem fájdalommal jár, hanem annál sokkal súlyosabb következményekkel” – hangsúlyozta a Blikknek adott interjúban.