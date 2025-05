Egészségügyi figyelmeztetést adtak ki Shakira koncertje után

Shakira több tízezer ember előtt lépett fel a New Jersey-i MetLife stadionban, ami után a helyi egészségügyi hivatal figyelmeztetést adott ki. A szervezet tudomására jutott, hogy egy kanyarós beteg is részt vett a koncerten, aki másokat is megfertőzhetett – a résztvevőknél még június elejéig jelentkezhetnek a tünetek.

Shakira koncert közben

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A stadionban most hétvégén Beyoncé lép fel, akinek a koncertjén szintén több tízezer ember fog megjelenni – őket azonban már nem fenyegeti a fertőzés, az egészségügyi hivatal ezt is közölte.

