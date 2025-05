Titkok, gyilkosságok, múltbéli sebek – négy új sorozat, ami garantáltan nyomot hagy

Különböző műfajok, eltérő stílusok – de mindegyik sorozat aktuális, elérhető, és érdemes rájuk időt szánni. Ezeket a sorozatokat néztük legutóbb.

Kilenc hulla egy mexikói hullaházban

Aki szereti a Tíz kicsi négerhez hasonló sztorikat (amikor egy elszigetelt társaságból sorra halnak meg az emberek), annak valószínűleg tetszeni fog a Kilenc hulla egy mexikói hullaházban is – dacára a néhol lyukas forgatókönyvnek, a szereplők jóformán érdektelen háttértörténetének.

Az elszigeteltség itt – Agatha Christie krimijével ellentétben – nem szó szerint értendő, a szereplők a mexikói dzsungelben zuhannak le egy Guatemalavárosból Houstonba tartó kisrepülőgépen.

Összesen nyolc utasról, a pilótával és a stewardesszel együtt tíz emberről van szó, akik közül kilenc a kilencedik napon, a mentőcsapat megérkezése után egy mexikói hullaházban köt ki, ahogy a cím is sejteti.

Fotó: Max

A csavar ott van, hogy a balesetben csak egyvalaki halt meg egyből, a többieket mind megölték – a további cselekményt tehát az a kérdés hajtja előre, hogy ki volt a tettes. A whodunit műfaja főleg attól működik, hogy a látszólagos idegenek, a „véletlenül” összeverődött társaság tagjai előbb-utóbb rájönnek, hogy mi köti össze őket, a sorozat hat epizódjából ez azonban a negyedikig is alig derült ki.

Fotó: Max

A Maxon látható Kilenc hulla egy mexikói hullaházban a címe alapján egy korai Robert Rodriguez-film is lehetne, de négy rész után egyáltalán nem tűnik annak: a nézőket az érdekes karakterek helyett inkább már csak a kíváncsiság viszi tovább. Ki tette, ki és miért gyilkolt meg nyolc embert a mexikói dzsungelben?

Üvegkupola

Hatalmas meglepetést okozott a Netflixen az új svéd krimi, az Üvegkupola, ami április 15. óta szinte letaszíthatatlan volt a nézettségi lista első helyéről, még a Fekete tükör legújabb évada sem bírta vele felvenni a versenyt. Azóta is a TOP 10 előkelő helyén van ez a hatrészes minisorozat, ami nem egy szokványos történet, és rengeteg izgalmat, fordulatot tartogat a nézők számára.

Fotó: Netflix

A történet főhőse a kriminológus Lejla, aki örökbefogadó édesanyja halála után visszatér Svédországba, és újra felelevenedik sötét múltja, ami elől Amerikába menekült. A temetés másnapján egy újabb bűntény rázza meg a svéd kisvárost, mely kísértetiesen hasonlít a sok évvel ezelőtt történt eseményekhez, melynek Lejla volt az áldozata. Most gyerekkori jó barátnőjét találja holtan, gyanús körülmények között. Ő feltételezi, hogy Louise-t kegyetlenül meggyilkolták, de öngyilkosságnak álcázták a halálát, de eközben Louse kislánya, Alicia is nyomtalanul eltűnik. Lejla ekkor már sejti, hogy talán visszatért az a gyerekrabló gyilkos, aki annak idején őt is egy üvegketrecbe zárta be, és megpróbálta megölni. Az emlékei újra kísérteni kezdik ami a nyomozásban viszont sokat segít, hiszen ő az egyetlen túlélője a kegyetlen sorozatgyilkosnak, aki sok hasonló korú lányt rabolt el korábban. Már csak az a kérdés, miért épp most tért vissza és mit akar Lejlától?