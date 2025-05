Stana Alexandra egy ismert színésszel táncolhat a Dancing with the Stars következő évadában

Stana Alexandra 2000-ben debütált a Dancing with the Starsban, azóta minden évadban látható volt egy-egy híresség oldalán. A műsorban való szereplése révén országos ismertségre tett szert, és évről évre egyre nagyobb rajongótábora van. A táncművészet iránti vonzalma gyermekkorából ered, édesanyja koreográfus és balettművész révén, aki nagy hatással volt pályafutására. A DWTS műsorban való szereplése mellett Stana Alexandra más televíziós produkciókban is feltűnt, például a TV2 Zsákbamacska című műsorában is szerepelt.

Stana Alexandra

Fotó: Stana Alexandra/Instagram

A táncosnő minden egyes évadot ajándékként él meg, és bár az életét fenekestül felforgatta a műsor, ezt egy kicsit sem bánja.

„Öt évvel ezelőtt számomra véget értek a szürke hétköznapok. A műsor mindent megváltoztatott. Sokkal több lehetőséget kapok, legyen szó fellépésekről vagy akár influenszermunkákról. De rendezvényekre is rendszeresen hívnak konferálni. Persze én elsősorban táncos vagyok. Nemrég újraindítottam a csoportos óráimat, de olykor magántanítványokat is fogadok.

Az elmúlt évek húzósak voltak.

Idén nyáron szeretnék többet foglalkozni magammal, utazni, színházba járni. Pláne, mert ki tudja, mi lesz ősszel” – fogalmazott a táncosnő.

Stana Alexandra új partnere a Demjén-film sztárja lehet

A Dancing with the Stars következő évada körül még sok a kérdőjel, korábban az is megfordult a táncosnő fejében, hogy öt év után otthagyja a műsort.

„Lesz Dancing? Ha igen, benne leszek? Hát remélem! És azt is, hogyha így lesz, sokáig bent maradunk majd a partneremmel” – mesélte lelkesen.

Azt is elárulta, hogy ki lenne az, akivel az idei szezonban szívesen a táncparkettre lépne.

Ryan Gosling kanadai színésszel!

De a hazai hírességek közül nem kérdés, hogy Ember Márkkal

– osztotta meg a Story.hu-val.