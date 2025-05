Sydney van den Bosch elárulta születendő gyermeke nemét

Sydney van den Bosch a TV2 A Nagy Duett című műsorának hetedik élő adásában, a kiesésekor jelentette be, hogy várandós. A modell és férje, Kaszás Benjámin számára a családalapítás nem volt egyszerű. A modell korábban egészségügyi problémákkal küzdött. Hormonkezeléseken is átesett annak érdekében, hogy édesanya lehessen. A várandósságát hosszú ideig titokban tartották, még a A Nagy Duett műsorában is igyekeztek elrejteni a pocakját a fellépőruhákkal. A várandósság bejelentése után Sydney úgy döntött, hogy a szülésig nem vállal újabb televíziós munkát, és négy év után búcsút intett a Szerencsekerék című műsornak is. A helyét az egykori szépségkirálynő, Balogh Eleni veszi át.

Sydney őszintén beszélt arról, hogy a terhesség fizikailag és érzelmileg is megviselte. Gyakori rosszullétekről számolt be, és elmondta, hogy az első hetekben sokat sírt. Ennek ellenére a műsor és a próbák segítették átvészelni a nehéz időszakokat, és hálás volt a stáb támogatásáért.

Sydney van den Bosch valóban örömmel jelentette be, hogy kislányt vár, és ezzel régi álma teljesült.

A Best magazinnak adott interjújában arról mesélt, mennyire szoros a kapcsolata édesanyjával és nagymamájával, akikkel „három gráciának” nevezik magukat. Most pedig, ahogy ő fogalmazott, „úton van a negyedik is”.

A pár tavaly házasodott össze a Balaton partján, és nemrégiben közösen vásároltak egy házat, amelyet felújítanak, hogy otthont teremtsenek leendő gyermeküknek.