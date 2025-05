Már ilyen nagy a terhes Sydney van den Bosch hasa - képek

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk Sydney van den Bosch A Nagy Duettből való kiesésekor kürtölte világgá a hírt, hogy gyermeket vár. "Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy ezt a kis pocaklakót eltüntessük hétről hétre, hogy ebből ne érezzünk se előnyt, se hátrányt. Hát, azért nem volt könnyű sokszor, az én hangulatom is ingadozott…" - mondta az élő adásban. Hozzátette, hogy a férj már hetek óta várta, hogy kiessen a műsorból, mert féltette.

A csinos kismama ezt követően úgy döntött, hogy teljes mértékben anyai teendőire akar koncentrálni, ezért távozott a Szerencsekerékből is. Sydney van den Bosch az utóbbi időben többször is megmutatta, hogy mekkora már a hasa. Most pedig egy friss bejegyzéssel jelentkezett az Instagram-oldalán.

Amikor azt gondolom az első 2 képen, hogy nem látszik a pocakom majd Kliszek Antal felvilágosít, hogy de látszik. Úgyhogy a 3. képen megérkezik a kezem, hogy hát akkor inkább megfogom a pocakom! Ezentúl az Amnesia divat képei új „alakot” kapnak

- írja a csinos modell a posztjában.