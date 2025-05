Megható búcsú a Szerencsekeréktől – Sydney van den Bosch ritka pillanatokat mutatott a műsorról

Az egykori Szerencselány minden energiájával a családjára és a babavárásra szeretne koncentrálni, ezért úgy döntött, a Szerencsekerékben is átadja a helyét, amit maga a csatorna hivatalosan is bejelentett, és azt is elárulták, ki érkezik Sydney van den Bosch helyére. Természetesen Kasza Tibi marad a műsorvezetői pozícióban, a Szerencselány azonban egy fiatal modell, egykori szépségkirálynő, Balogh Eleni lesz, akinek nagy vágya, hogy műsorvezető lehessen.

Sydney van den Bosch távozik a Szerencsekerékből, hiszen anyai örömök elé néz, a műsorvezető továbbra is Kasza Tibi lesz

A várandós modell is érzékeny búcsút vett a Szerencsekeréktől, a közösségi oldalán mutatott ritka pillanatokat, és azt is elárulta, később tervez-e visszatérni a műsorba.

Búcsúzom, persze nem véglegesen… A hír igaz, szabadságra megy a szerencselány így hamarosan már nem én köszönthetlek Titeket a Szerencsekerék betűfala mellől. Nem volt könnyű döntés, fáj a szívem, de a kisbabánk most az első.

A terhességem első időszakában nem tudtam egy percet sem pihenni így ezt próbálom pótolni az építkezés mellett. Hoztam nektek néhány pillanatot amit a szívembe zártam… 300 adás… ez már történelem...” – kezdte bejegyzésében Sydney van den Bosch, aki rengeteg képet mutatott, és a posztban mindegyik fotóhoz adott magyarázatot is, hogy miért ezek a kedvenc pillanatai a műsorból.

A bejegyzés alatt Balogh Eleni is megjelent, aki nagyon hálás a lehetőségért és megtiszteltetésnek érzi, hogy Sydney van den Bosch nyomdokaiba léphet.

A legcsodásabb Sydney van den Bosch. Megtiszteltetés számomra, hogy a te nyomdokaidba léphetek

– írta az új Szerencselány a várandós elődjének.

