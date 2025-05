Sydney van den Bosch mindig is vágyott arra, hogy egyszer édesanya legyen – ez a vágy pedig most végre valóra válik. Férjével, Kaszás Benjáminnal boldogabbak, mint valaha: közös otthonuk kialakítása mellett első gyermeküket várják, és úgy érzik, életük legszebb időszaka előtt állnak.

Sydney van den Bosch a férjével

Fotó: Instagram

„Valójában nagyon vágytunk kisbabára, de a mi esetünkben nem volt annyira egyszerű.

Az élet más területein is megtanultam, hogy semmi sem jön könnyen, ez most is így volt, ezért is adtunk ki januárban egy sajtóközleményt, hogy kicsit csendesedjenek el körülöttünk a találgatások.

Nem akartam, hogy úgy tűnjön, bármit is titkolok – egyszerűen időre volt szükségem, hogy biztonságban érezzem magam, a történetünket, a családomat”–kezdte.

A TV2 sztárja A Nagy Duett című műsorban a kiesése után jelentette be, hogy várandós. Mint mondta, őt sem kerülték el a rosszullétek, azonban a műsor és a próbák segítették át őt a kritikus időszakon.

„A vasárnapi A Nagy Duett adás után úgy éreztük, már nem lehet tovább rejtegetni. Miután kiderült, hogy babát várok, még extrább figyelmet kaptam a teljes forgatási stábtól, nagyon hálás vagyok azért a sok szeretetért, odafigyelésért. Az orvosom minden próbámat figyelemmel kísérte, közösen alakítottuk ki, mi az, ami biztonságos. Sokszor gyötörtek rosszullétek, volt, hogy úgy éreztem, nem fogom bírni, de aztán mindig jött valami erő, ami továbbsegített. Furcsa módon a műsorral töltött elfoglaltság segített átvészelni a kritikus időszakot”– fejtette ki.

A legtöbben színes lufikat, babacipőt vagy kreatív meglepetést képzelnek el a nagy bejelentéshez, náluk azonban ez másként történt. „Próbáltam kicsit elengedni, lazábban kezelni, csináltam egy tesztet, kiraktam az asztalra, és egyszerűen ott hagytam. A férjem viszont végig ott állt felette, majd amikor megjelent egy aprócska halvány jelzés, csak néztük, nem akartuk elhinni, hogy tényleg megtörténhet”– emlékezett vissza.

A várandósság nemcsak egy örömteli időszak, de gyakran testi-lelki kihívásokkal is jár.

Őszintén meglepődtem, hogy ennyire megvisel a terhesség.

Mindig is azt gondoltam, hogy magas a fájdalomküszöböm – és ez igaz is –, de most azt érzem, hogy amit csak lehet, azt a tünetek közül én mind megkaptam. Az összes barátnőm csodásan viselte a terhességét, én is azt hittem, hogy ez az én esetemben is így lesz, de nem egészen így alakult.

Nagyon boldog vagyok, tényleg hálás, hogy ez megadatott nekünk, de magamhoz képest rosszul viselem.

Próbálok mindenhol helytállni, nem visszamondani semmit, de ezt sokszor erőn felülinek érzem. Nemrég például meghívtak egy prevenciós előadásra, még a várandósság elején vállaltam el a felkérést. Azt hittem, simán menni fog, de végül jócskán elkéstem, és csak utólag tudtam beülni a színpadra. A babánk ugyanis úgy döntött aznap reggel, hogy az aktuális reggeli nem ízlik neki, nehéz volt elindulni. Hiába keltem fel két-három órával korábban, hogy felkészüljek a rosszullétekre, ő máshogy gondolta. Én tervezek, ő pedig eldönti, mit szeretne. Már most elég határozott személyiségre utal, kíváncsi vagyok, mi lesz később!– részletezte Sydney van den Bosch.