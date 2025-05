Nehéz időszakáról, fájdalmairól beszélt Szabó Zsófi

Mint írtuk, Till Attila kérdezte A Nagy Duettben zsűriző Szabó Zsófitól a döntőben, hogyan érezte magát a műsorban, és erre meglepő választ adott, ugyanis elárulta, hogy kínzó fejfájástól szenved. Emiatt csak gyógyszerrel tudta végigcsinálni az élő adásokat, elmondása szerint a kilencből hét adásban fájt a feje. A műsorvezető már orvoshoz is fordult emiatt.

Szabó Zsófi A Nagy Duett döntőjében

A műsorvezető most arról is beszélt, hogy szerinte a rá bízott feladattal meg tudott birkózni. A kilencedik adás végére azt érezte, hogy sikeresen végigvitte a show-t, egyetlen értékelését sem bánta meg. A migrén is szóba került: „A zsűripultban nagyon erős volt a fény, korábban soha nem tapasztaltam még, hogy ilyen sokáig, ilyen gyakran legyen migrénem. Valószínűleg ebben a stressz is szerepet játszott, rendkívül intenzív időszakon vagyok túl" – magyarázta.

Egyszerre forgatta A Nagy Duett, a Mokka, és az Újratervezés műsorokat, ez sokat kivett belőle. „Nagyon megterhelő volt például vasárnap esténként dívaként állni a reflektorfényben, hozni a jókedvet, eleganciát, finomságot, majd három óra alvás után hétfő reggel már a Mokka stúdiójában ülni egy teljesen más szerepben" – nyilatkozta a Glamournak.

Szerinte nem volt olyan szereplő, műsorvezető vagy zsűritag ebben az évadban, akit ne értek volna kritikák. Ő próbálta ezeket a negatív töltetű visszajelzéseket félretenni, úgy megélni ezeket, ahogy az élethez is hozzááll: pozitívan.

