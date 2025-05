Hetek óta kínzó fájdalmaktól szenved Szabó Zsófi – videó

Ahogy írtuk, megvan a hosszú évek után hatalmas sikerrel visszatérő Nagy Duett nyertes párosa, akik Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence lettek, egy igazán kalandosra sikerült döntőt követően. Ugyanis Brasch Bence színházi elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni a stúdióban a kezdésre, így előttük a másik két páros adta elő két-két dalát. A harmadik helyezett Mihályfi Luca és Hegyes Berci lettek, Nótár Mary és Aurelio pedig másodikok. A show kezdetén a zsűri is szót kapott, akiktől megkérdezték, hogyan érzeték magukat A Nagy Duett elmúlt kilenc hetében, amire Szabó Zsófi megdöbbentő választ adott.

Szabó Zsófi A Nagy Duett győztes párosával, Lékai-Kiss Ramónával és Brasch Bencével

Fotó: TV2

Szabó Zsófi kínzó fájdalmakkal zsűrizett A Nagy Duettben

Till Attila kérdezte A Nagy Duettben zsűriző Szabó Zsófitól, hogyan érezte magát a műsorban, és erre meglepő választ adott, ugyanis elárulta, hogy kínzó fejfájástól szenved, ami miatt csak gyógyszerrel tudta végigcsinálni az élő adásokat, elmondása szerint a 9-ből 7 adásban fájt a feje. A műsorvezető már orvoshoz is fordult emiatt.

Mondom neki, 14 napja fáj a fejem. Az van, hogy nem szeretném sajnáltatni magam, de a kilenc adásból hét adásban migrénem volt.

Azt mondta a neurológus, hogy mutassam meg, mit vettem be. Mondom ezt vettem be, nyolc órakor körülbelül. És azt mondja, nem tompult be? Mondom de, végül is meg se tudtam szólalni. De annyira boldog voltam, hogy nem vagyok hülye! Hogy ez csak a gyógyszer miatt volt!” – mesélte élményét a neurológusnál Szabó Zsófi, aki örömmel jelentette ki, hogy a döntőre már elmúlt a kínzó migrénje.

