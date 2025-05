Szívszorító videó: így öleli magához évek óta nem látott lányát Szandi

Szandi és Bogdán Csaba legidősebb gyereke, Bogdán Blanka már több mint négy éve Amerikában él, és valószínűleg ott is tervezi a jövőjét, hiszen azóta nem járt Magyarországon, és el is jegyezték nemrég. Az elmúlt években szinte alig látta szüleit és testvéreit, akik utoljára 2022-ben jártak nála a tengerentúlon. Blanka korábban gyakran arról beszélt, hogy honvágya van és nincs túl jó lelkiállapotban, de rátalált a szerelem, és azóta eltűntek a komor hangulatú bejegyzések is.

Szandi lánya, Blanka a vőlegényével

Fotó: Instagram.com/bogdanblanka/

Szandi sírva ölelte lányát a repülőtéren

A háromgyerekes édesanya ismét kilátogatott egyetlen lányához, és természetesen vele tartott az egész család, két fia és férje, Bogdán Csaba is. A repülőtérre érkezés pillanatát videóra is vették, amit megosztottak az énekesnő közösségi oldalán. Szandi a reptéren már izgalommal pásztázta, merre van Blanka és már akkor is sírva fakadt, amikor még nem látta. Amikor megpillantotta rohanni kezdtek egymás felé, majd hosszan sírva ölelték egymást.

A repülőtérre természetesen kikísérte a lányt vőlegénye, Ricardo is, aki szintén nagyon szívélyesen fogadta Blanka családját, és Szandi is boldogan üdvözölte lánya választottját.

Másfél óra alvás és 18 óra utazás után ezek azok a pillanatok, amiket nem tudok szavakban kifejezni

– írta a felvétel mellé Szandi, aki három éve találkozott utoljára lányával.