Újabb személyi változást jelentett be a TV2 az egyik legnézettebb műsorát illetően

Újabb meglepő változást jelentett be a TV2 azt követően, hogy kiderült, Orosz Barbara távozik a Mokkából, sőt, Szabó Zsófi is, aki sajtóértesülések szerint a közeljövőben új feladatokat kap, amelyek mellett a hajnalban kezdődő munkarend már nem lenne tartható számára. A TV2 reggeli műsorába azonban két új műsorvezető is érkezik a helyükre, Zavaros Eszter és dr. Krasznai Dóra személyében. Előbbi korábban a Hír TV és az M5 műsorvezetője volt, utóbbi pedig a Mokka állandó jogi rovatából lehet ismerős a nézőknek. Ezt követően az is kiderült, hogy Iszak Eszter sem vállalja A Nagy Duett hátralévő adásait, ugyanis azt időközben meghosszabbították, így egyelőre nem tudni, hogy csak az időbeosztás állt-e a háttérben, helyére Lissák Laura érkezett a háttérműsor vezetőjeként. Most kiderült, a Szerencsekerék is megújul.

Új Szerencslány érkezik a Szerencsekerék című műsorba

Fotó: TV2

Kiderült, ki lesz a Szerencsekerék új háziasszonya

Sydney van den Bosch-ról már régóta keringtek olyan pletykák, hogy várandós, azonban ő ezt mindig megcáfolta. A találgatások alábbhagytak az utóbbi időben, így váratlanul érte A Nagy Duett nézőit és a modell követőit is, amikor a TV2 stúdiójában bejelentette, hogy kisbabát vár. Sydney a műsorban Pető Brúnó oldalán versenyzett, kiesésüket követően vallotta be, hogy anyai örömök elé néz, ezért az ő távozása talán kevésbé váratlan, mint a fent említett esetekben.

Pető Brúnó és Sydney van den Bosch

Fotó: TV2 Sajtószoba

Az egykori Szerencselány minden energiájával a családjára és a babavárásra szeretne koncentrálni, ezért úgy döntött, a Szerencsekerékben is átadja a helyét, amit maga a csatorna hivatalosan is bejelentett, és azt is elárulták, ki érkezik Sydney van den Bosch helyére Kasza Tibi mellé.

Új korszak a Szerencsekerékben! Van den Bosch Sydney búcsúzik a műsortól, hiszen hamarosan anyai örömök elé néz. Most pedig eljött az idő, hogy megismerjétek a vadonatúj szerencselányt, Balogh Elenit! Hamarosan a képernyőn is találkozhattok vele!

– idézi a TV2 közleményét a Bors.