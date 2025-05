Új fejezet a Sziget történetében: számos változást jelentettek be

Fotó: Sziget Official

Éjszaka pedig a – korábban a Magic Mirror színpadán bemutatkozó – Sziget Comedy színpadává alakul, sziporkázó nemzetközi humoristákkal, Dave Thompson, angol színész, stand-up komikus műsorvezetésével. Az Underground Slam Academy együttműködésében a The Joker napi slam poetry programot is kínál, ahol a világ minden tájáról érkező ’spoken word’ művészek lépnek fel. A teljes élményhez hozzájárulnak a pop-up utcai előadók, borbély, tetoválóművészek, különleges bárok, graffiti fal, gördeszkás bemutatók és akár helyszíni smink szolgáltatások is.

Újdonság lesz a Szigeten a félcső, egy speciális görpálya elem, ahol egyrészt “profi” gördeszkások és görkorisok tartanak naponta bemutatókat, de eszközt bérelve a közönség is kipróbálhatja ezt az új lehetőséget

– tette hozzá Bóna.

A Szoho két nagy színpadán természetesen a zene kerül középpontba. The Buzz helyszínén feltörekvő és népszerű előadók lépnek majd fel. Itt lesz – sok más mellett – az indie, a post punk és a synth wave ötvözéséről ismert kanadai előadó, EKKSTACY. Szintén itt lép majd fel a rock gyökereiket különféle műfajokkal ötvöző Last Train és a videósként millió követővel rendelkező, nemrég új albummal jelentkező Casey Lawery, de a hazai felhozatalra is büszkék lehetünk, hiszen beton.hofi, Ivan & The Parazol, Analog Balaton, Hundred Sins és a Platon Karataev is mind ezen a színpadon lépnek fel.

A dropYard-on az Egyesült Királyság jellegzetes, nyers hip-hop hangzását kedvelők számára – mások mellett – Bawo, EV, Feux, KiLLOWEN és Strandz garantálják a minőséget. Hollandiából visszatér a Vunzige Deuntjes, olyan előadókkal, mint MC Claudio, Vunzige Deuntjes Soundsystem és WEF, akik a nyers holland hangulatot hozzák el Mula B mellett. Itt várhatók még belga ritmusok PEET-től, sima francia flow-k Davodka és Theodora előadásában, valamint egyedülálló algériai ízek DJAM & TIMOH-tól.

A Szoho-n túllépve Bóna Márk mesélt, a koncepciójában kissé változó Jukebox-ról is. Itt éjszaka valaha volt nagy nevek tribute zenekarai, illetve hazai és nemzetközi pop zenekarok lépnek fel.

Így lesz ABBA, Queen, Beatles, David Bowie tribute, de a Live Aid 40. évfordulóját is ünnepeljük egy koncerttel és találkozhatunk a Revenge of the Synth Star Wars zenekarral is. Mivel a színpad messzebb költözött a Nagyszínpadtól, így a programok korábban kezdődnek majd. Fellépnek itt feltörekvő nemzetközi zenekarok és hazai alternatív és pop fellépők is, mint a Moriones, Kolibri, Filo, Hűvös, kisbetűs ünnepnapok, de ezen színpadon láthatják L.L. Juniort is a rajongók. Az éjszakák második felében koncepcionális dj szettek várhatók, természetesen lesz NECC party, de Taylor Swift, Los Santos és Bailando night is várható.