Nyilvános magánélet: „Dollárt, eurót mindent megadtam, Louis Vuitton cipőt vettem neki”

A TV2 Házasság első látásra című műsorának egykori párosa, Szolnoki Szabolcs és Fecső Judit kapcsolata nemcsak a képernyőn, hanem a valóságban is viharos fordulatokat vett. A házasságuk gyors megromlása után nyilvános üzengetések, anyagi viták és rendőrségi ügyek is napvilágot láttak. Fecső Judit szerint volt férje egy értéktelen gyűrűt ajándékozott neki, amelyet gyémántként mutatott be, de valójában csak laboratóriumi utánzat volt. Emellett azt állította, hogy Szolnoki 30 ezer forinttal is tartozik neki, valamint szerinte a férfi erőszakkal tartja maga mellett új párját, a 30 évvel fiatalabb Karolinát.

Szolnoki Szabolcs Fotó: Instagram.com/mrszabi77/

Szolnoki Szabolcs Fecső Juditról beszélt

A TV2 sztárja a közösségi oldalán mondta el véleményét az exfeleségéről.

Én próbáltam Judittal kijönni, ő letapogatta az én személyiségemet, a jó szívemet. Amint hosszú távon nem tudott működni ez a házasság, én becsületesen elváltam.

Mindezek alatt én a Juditot támogattam, 1 millió 270 ezer forintot a Revolutomról utalgattam neki, adtam 800 ezer forintot, hogy befizesse a gyereke iskoláját, plusz adtam neki pénzeket, amivel a lányának tartozott.

Dollárt, eurót mindent megadtam. Louis Vuitton cipőt vettem neki. Próbáltam sok mindent adni, azon túl, hogy önmagamat, a teljes szeretetemet azt nem tudtam. De egy a lényeg, hogy én adtam és jó tetteket is csináltam vele, mert sportolni vittem, masszázsokra vittem, kocsikat adtam neki. Nagyon bántó dolog, hogy a Judit ezek után nem tudom, hogy miért csinálja, de olyan szinten bánt engem és alaptalanul és rágalmaz. Ezt nem kéne csinálni! Ha nekem van egy kicsi sikerem a TikTok-on vagy bárhol, akkor ő erre irigy. Ez a rosszindulat ez nem működik.

Sajnálom, ha ő rossz állapotba került

– ecsetelte a Facebook-on megosztott videóban a férfi.