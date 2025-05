Hova tűntek a Született feleségek sztárjai?

Mint írtuk, feltámad a Született feleségek: a Wisteria Lane cselekménye nagyon hasonló lesz, mint az egykori, népszerű sorozaté. A reboot „öt nagyon különböző barátnőt” mutat be, akik néha ellenségek, és mindannyian a Wisteria Lane-en élnek (Lilaakác köz volt magyarul). A felszínen minden tökéletes, gyönyörű házakban élnek szép emberek, látszólag kiegyensúlyozott családok, fényes terepjárók parkolnak a felhajtón. De a fehér kerítések és a boldogságot mutató Insta-posztok mögött természetesen titkok rejtőznek.

Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria: a Született feleségek sztárjai

Fotó: Getty Images North America

A sorozat 2004 és 2012 között futott, olyan sztárokkal, mint Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria. Világszerte nagy siker volt, 180 epizód készült. A sorozat ötlete már öt évvel a premier előtt megvolt, itt olvashat sok érdekességet az előkelő külvárosban élő tehetős nők sötét titkairól.

Hol vannak most a Született feleségek sztárjai?

Teri Hatcher kétszer házasodott, kétszer elvált, egy lánya van, aki most 27 éves. 2024-ben a The Killer Inside: The Ruth Finley Story című filmben és a WondLa sorozatban szerepelt (hat részben), és arról beszélt, hogy nem bánja az öregedést. „Csak egyféleképpen lehet az öregedéssel kapcsolatban érezni, és ez a hála... Minden nap a föld felett egy ajándék... Tényleg nagyon hálás vagyok” – mondta a 60 éves színésznő.

Teri Hatcher 2004-ben

Fotó: Getty Images North America

A 2023-as How to Fall in Love by Christmas című filmmel kapcsolatban elmondta, hogy nem olyan izgalmas a magánélete, mint sokan hiszik. „Nem randizom sokat. Leginkább a macskámmal randizom. Amúgy pedig franciát tanulok, a Duolingón csinálom, az alkalmazásban. Azt vettem észre, hogy amikor ágyba bújok... csinálom a kis Duolingómat” - osztotta meg Hatcher. „A macskám egy másik életben biztosan francia lehetett, mert felugrik a mellkasomra, és csak ül a mellkasomon, amíg tanulom a nyelvet... aztán csak simogatom a macskámat. Jobb, mint bármelyik randi, amire elmehetsz” - vélekedett.

Teri Hatcher 2025-ben

Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amikor egy műsorvezető azt javasolta Hatchernek, hogy fiatalabb férfiakkal randizzon, viccelődéssel válaszolt. „Rendben, oké, sorakozzanak fel… az emberek azt mondják, hogy nem tudják elhinni, hogy nem randizol, biztos sorban állnak az ajtó előtt, én meg azt mondom, hogy nem így van: néha-néha kinyitom, de nincs ott senki”. Hatcher korábban bevallotta, kirakták egy társkereső alkalmazásból, miután a profilját hamisnak találták. Akkor azt állította, hogy nem találkozott senkivel az alkalmazásokon keresztül.