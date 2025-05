Régi kedvencek nyomában: hiába próbálkozott az Alkonyat szexi sztárja

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje eltűntek az élvonalból. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől az Alkonyat-filmek kockáshasú tinisztárja, Taylor Lautner?

Taylor Lautner az Alkonyat című film 2. részében. A fiatal színész Jacob szerepét játszotta a filmsorozatban

Fotó: Temple Hill Entertainment / Mave



Taylor Lautner a karrierje csúcsán

Nagyon fiatalon, már 16 évesen világsztár vált belőle, de mindössze 4-5 évig tartott az a korszak, amíg a csúcson volt. Ez egybeesett az Alkonyat-szériát övező rajongással, melynek filmjei 2008-tól 2012-ig érkeztek meg a mozikba. A filmekben a vérfarkas Jacobot játszó Lautner igazi tinibálvány és szexszimbólum volt akkoriban, a kockás hasa lányok millióinak falán virított poszterként, és Hollywood legjobban fizetett 20 év alatti színészének számított. A személyét olyan méretű őrület övezte, hogy például az Alkonyat: Újhold sajtókörútjának brazíliai állomásán ki kellett menekíteni őt a hoteljából, amikor 2000 lányrajongó megrohamozta azt.

Mi mindent tudunk róla?

A még mindig csak 33 éves Taylor Lautner a Michigan állambeli Grand Rapids városában született egy pilóta apa és egy szoftvercégnek dolgozó anya gyermekeként. A vezetéknevét a német őseitől kapta, de angol, skót, holland, és egy kis amerikai őslakos vér is folyik az ereiben. Extra tehetséges sportolónak számított karatéban, már 10 évesen fekete övet szerzett, és 14 évesen négyszeres korosztályos világbajnoknak mondhatta magát. Ennek ellenére inkább a színészetet választotta, és már 8 éves korától kezdve feltűnt olyan produkciókban, mint az Életem értelmei, a Mindig nyár, vagy a Cápasrác és Lávalány kalandjai.

Az első Alkonyat-film után le akarták őt cserélni Jacob szerepében, de közel 15 kiló izmot magára pakolva győzte meg a fejeseket az alkalmasságáról, és vált a kockás hasával szexszimbólummá. Ekkoriban még Taylor Swift is érte rajongott, és 2009-ben egy rövid ideig hollywoodi álompárt alkottak. A Taylor nevű lányokért pedig nagyon úgy tűnik, hogy ő is rajong, mert 2018 óta Taylor Dome ápolónő a párja, akit 2022-ben feleségül is vett. Ebből az alkalomból amerikai szokás szerint a felesége felvette az ő családnevét, így már mind a ketten a Taylor Lautner hivatalos nevet viselik.