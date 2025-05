Szexi képeken a The Last of Us fiatal színésznője, Isabela Merced

Isabela Merced játssza a The Last of Us sorozatban Dinát, Ellie barátnőjét, aki a legveszélyesebb útra is csatlakozott a főhőshöz, a második évadra a második főszereplővé vált. De ki ez a 23 éves, egzotikus külsejű színésznő?

Isabela Merced mint Dina, The Last of Us

Fotó: HBO

Isabela Merced 2001-ben Clevelandben született perui anyától és amerikai apától: eredetileg Isabela Yolanda Moner volt a neve, és a spanyol volt az első anyanyelve – inkább érezte magát peruinak, mint amerikainak.

A színészettel eredetileg csak figyelemelterelésként kezdett el foglalkozni gyerekként: nagy Judy Garland-rajongó volt, és miután a clevelandi otthonuk porig égett, a szülei elvitték az Óz, a nagy varázsló színházi válogatására, hogy addig se a családi tragédiával foglalkozzon. Szerepet kapott a darabban, a helyi színházigazgató pedig hamarosan már arra biztatta a családot, hogy költözzenek New Yorkba, a lányra nagy karrier várhat a Broadwayn.

Isabela Merced 2025 májusában

Fotó: IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Nickelodeontól a The Last of Usig

Isabela Merced aztán 2013-ban (még Isabela Moner néven) a The House That Jack Builtben kapta az első rendes filmszerepét – de nem az ugyanilyen című Lars von Trier-filmben, hanem egy olyanban, amely egy latin férfi kalandjairól szólt Bronxban. A következő évben már a 100 dolog a gimi előtt című sorozatban láthatta a Nickelodeon sok nézője, 25 epizódban játszotta a főszereplőt, CJ Martint.

Utána olyan filmek és sorozatok következtek, mint az Életem legrosszabb éve, A titkos templom legendái, a Transformers: Az utolsó lovag, a Sicario 2: A zsoldos, a Behavazva, a Kacsalábon vagy az Alien: Romulus. Eddig közel 40 produkcióban szerepelt, beleértve a saját videoklipjeit – hisz énekesnőként is ismert. Nézze meg pár fotóját, hallgassa meg az egyik dalát!