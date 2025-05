Összefutott Julia Roberts és Till Attila, mindketten zavarban voltak

Természetes dolog, ha valaki belebotlik egy hollywoodi világsztárba, akit sokszor látott moziban, tévében, akkor alaposan megnézi, milyen közelről. Az is természetes, ha ez zavarja az illetőt, akkor is, ha volt idő ehhez hozzászoknia. Till Attila most erről mesélt egy vicces sztorit.

Till Attila

Fotó: TV2

Julia Roberts megszokhatta az érdeklődést

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

„Élőben találkoztam vele New Yorkban. Nagyon jól néz ki. Egy papír-írószer boltban voltunk öt-hat évvel ezelőtt. A kislányával válogatott, egy vásárló lány meglátta, felismerte, mindenki odafordult” – mesélte Till Attila a TV2 vetélkedőjében.

Till Attila is nézegette

Az üzletben mindenki megállapította, hogy tényleg ő az, a Micsoda nő!, a Sztárom a párom, az Álljon meg a nászmenet ismert színésznője. Amikor Julia Roberts nevét suttogták, visszafordult, erre mindenki zavartan másfelé nézett, hogy ne legyen tolakodó. A boltban mindenesetre gyorsan segítettek a sztárnak, hogy ne érezze magát sokáig kellemetlenül. Sor volt a pénztárnál, odaért Julia Roberts, majd megjelent az üzletvezető és villámgyorsan nyitottak egy másik kasszát.

