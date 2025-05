Tolvai Reni bőr bodyban rázta magát – imádja az internet - videó

Tolvai Reni az utóbbi időben egyre gyakrabban oszt meg szexi, olykor már-már provokatív képeket, amelyekből árad az önbizalom és a stílus. Nem titok, hogy tudatosan építi imázsát. Az énekesnő nem először borzolja a kedélyeket merész fotóival, de mostani bejegyzésével ismét sikerült a figyelem középpontjába kerülnie.

Tolvai Reni

Fotó: Instagram

Az énekesnő egy látványos, fekete bőr bodyban pózolt az Instagram-oldalán – és nem is akárhogyan! A dögös összeállításhoz egy sejtelmesen megvilágított videó is társult, amelyben Reni nemcsak a szettjét, hanem tánctudását is megvillantotta. A testhez simuló darab kiemelte az alakját, a követői pedig nem győztek dicsérő kommenteket hagyni a poszt alatt.

Nézze meg ön is Tolvai Reni szexi táncát!