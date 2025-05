Tomán Szabina először beszélt az Árpa Attilával való válásáról

Tomán Szabina ritkán enged betekintést a magánéletébe, de most kivételt tett Egy friss interjúban arról mesélt, hogyan élte meg házassága végét Árpa Attilával. Árpa Attila korábban elmondta, hogy a házasságuk 12 év után ért véget, mivel mindketten úgy érezték, hogy kihűlt a kapcsolatuk. Nem voltak nagy veszekedések vagy harmadik fél, egyszerűen csak kiszerettek egymásból. Mindketten romantikus és érzelmes emberek, és nem akartak egy olyan kapcsolatban maradni, ahol már nincs szerelem. A házasságuk során Tomán Szabina megfelelési kényszerrel küzdött, amely már gyermekkorában kialakult benne. Ez a belső nyomás a kapcsolatukban is jelen volt, és hozzájárult a házasságuk nehézségeihez.

Tomán Szabina

Fotó: Instagram

Tomán Szabina a jó dolgokba kapaszkodik

Ez fájt nekem, azt nem mondhatom, hogy nem

– kezdte vallomását az üzletasszony, aki 12 évig élt együtt a színész-producerrel. Bár kapcsolatuk véget ért, Szabina nem a rosszra emlékszik.

„Nagyon sok jó emlékem van, és van egy csodálatos kislányunk, akiben ő is ugyanannyi, mint amennyi én. Tehát, hogy innentől kezdve, ha volt rossz is, ha volt is olyan helyzet, amit mondjuk mi nem tudtunk együtt megugrani, én nem gondolok erre. Ez most lehet, hogy elcsépelt, hogy nem csak a rosszra gondolok, de én még mindig kapaszkodom azokba a jókba. Nekem még mindig ott vannak azok az emlékek”– mesélte a Palikék Világa Ilyen az élet című műsorában. Hozzátette: bár voltak nehézségek, olyan helyzetek, amiket nem tudtak együtt megugrani, ő a mai napig hálás a közös múltért.

A két híresség kapcsolata 2001-ben kezdődött, és 2013 őszén ért véget. Ezalatt az idő alatt nemcsak pár, hanem egy család is voltak. Közös gyermeküket, Amirát ma is szeretetben, közösen nevelik.

„Most is van kapaszkodóm, hogy miért csodás, hogy van a közös múltunk, és miért csodás, hogy van egy közös gyerekünk.” – zárta gondolatait Tomán Szabina.