Top 10: mutatjuk a modern filmtörténet legjobb sorozatepizódjait

A The Last of Us második évadának második része sok rajongót sokkolhatott, a megvalósítással azonban alapvetően elégedettek lehettek a nézők az IMDb-n leadott értékelések alapján. A cikk írásakor a Through the Valley című epizód 9,5 ponton áll, amivel a sorozat eddigi legjobb részének számít – az összesített listán azonban még a legjobb ötvenbe sem fért bele. Itt a tízes toplista minden idők legjobb sorozatepizódjairól.

Vágólapra másolva!

10. Breaking Bad: Leszámolás – 9,9 pont A magyarul Totál szívás címet kapott Breaking Badet rendszeresen emlegetik minden idők legjobb sorozatai között, nem csoda, hogy az IMDb toplistáján három epizódja is szerepel a legjobb tízben. Ezek közül közel 160 ezer szavazattal áll 9,9 ponton a finálé, vagyis az ötödik évad utolsó része – majdnem hibátlannak tartották tehát a nézők a befejezést, ami nem olyan gyakori ennyire kedvelt szériáknál. 9. Trónok harca: Castamere-i esők – 9,9 pont Trónok harca

Fotó: HBO A Trónok harcáról már nem mondható el, hogy a befejezése is tetszett a nézőknek, korábban azonban a fantasysorozatnak is voltak nagyszerű pillanatai – köztük a 3. évad 9. része, jelenleg ez áll a legjobban az IMDb-n. Ebben az epizódban került sor a vörös nászra, amelynek során a Stark család több tagját megölték egy esküvőn, sokkolva ezzel rengeteg rajongót. 8. Utódlás: Connor esküvője – 9,9 pont Utódlás

Fotó: HBO Szintén egy esküvő körül forgott az Utódlás legjobbra értékelt része, amely többek között a forgatókönyvírójának és a rendezőjének is meghozta az Emmy-díjat 2023-ban. Ugyancsak egy sokkoló epizódról van szó, amelynek első húsz perce átlagosan, nyugodtan telt, utána azonban váratlanul meghalt az egyik főszereplő. 7. Breaking Bad: Leszámolás – 9,9 pont Magyarul szintén Leszámolás volt a címe a Totál szívás negyedik évadzáró részének, amely eredetileg a Face Off címet kapta. (A mostani listán 10. helyen szereplő finálénak eredetileg Felina volt a címe.) Az epizódban végeztek Gus Fringgel egy robbanás során, ami sok néző számára emlékezetes lehetett. 6. Better Call Saul: Terv és végrehajtás – 9,9 pont Felkerült a listára a Breaking Bad spin-offja, a Better Call Saul is, amelyből az utolsó évad 7. része tetszett a legjobban a nézőknek. Ebben az epizódban ugyancsak szerepelt Gus Fring, a csúcspont azonban Howard Hamlin agyonlövése volt. Lapozzon, a fele még hátravan!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!