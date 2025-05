Itt van Tóth Gabi nagy bejelentése

Mint ismert, végéhez közeledik a TV2 show-ja, A Nagy Duett, amely hosszú hetek óta szórakoztatja a nézőket. A döntő vasárnap lesz, és sokáig nem lehetett tudni, kié lesz az extra produkció.

Tóth Gabi

Fotó: Instagram / Tóth Gabi

Most ez is kiderült, Tóth Gabi lelkesen mesélte, hogy őt is láthatják a tévézők. „Erre készülünk, mi leszünk A Nagy Duett extra produkciója a táncosokkal, mert Máté új csapata itt mutatkozik be, már mennek a kamerapróbák!” - mondta boldogan.

A fináléba három páros került, ön szerint kik nyerik? Szavazzon!