Tóth Gabinak csak egyetlen és igaz barátja maradt

Tóth Gabi megható bejegyzésben idézte fel barátságát Boldog Atival. Az énekesnő és a fotóművész között szoros, mély kapcsolat alakult ki, amit Gabi szívből jövő Instagram-posztja is jól tükröz a fotós születésnapján.

"Neked van ma szülinapod barátom!

Neked, aki úgy látsz embereket, ahogy a környezetemben talán senki más!

Neked, aki olyan szemmel fotóztad le életem legboldogabb pillanatait, hogy azok a képek lesznek majd a legszebbek , ha életem utolsó filmkockái peregnek...

Neked, aki akkor sem ítéltél, amikor majdnem mindenki megtette…

Neked, akinek nem csak a profi munkádat köszönhetem, hanem az emberséget, szeretetet ,barátságot is!

Te nekem egy egész életre bizonyítottàl, mert veled éltem át a legszebb és leggyötrelmesebb időszakaimat is!

Neked, aki mindig fogtad a kezem és humoroddal, szép szavaiddal segítettél át minden megpróbáltatáson, akkor is, ha a te ismerőseid ellenem voltak! Te akkor is vállaltad, hogy mennyire fontos vagyok neked! Te pedig az egyetlen és igaz BARÁTOM VAGY,!

Köszönöm a teremtőnek, hogy megalkotott és megszülettél, mert általad jobb lesz a világ és benne mi is! Szeretlek Atim" - írta oldalán az énekesnő.