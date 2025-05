Tóth Vera kórházba került – a történtek után új életet kezdett

Az elmúlt hónapokban Tóth Vera neve hallatán nemcsak a tehetsége, de a látványos fogyása és jó alakja is beszédtéma lett. Az énekesnő hosszú éveken át küzdött testsúlyával, ám az utóbbi időszakban nem fogyókúrával, hanem életmódváltással érte el azt, amire mindig is vágyott: jól érzi magát a bőrében, testileg és lelkileg is elégedett magával.

Tóth Vera

Fotó: Instagram

Tóth Vera a sürgősségin kötött ki

„Húszéves történet az életemben, hogy változtassak testsúlyomon. Először gyomorműtéttel próbálkoztam, de rájöttem, nem ez a megoldás” – vallotta be az énekesnő, aki tavaly egy váratlan egészségügyi vészhelyzet után döntött úgy, hogy gyökeresen megváltoztatja az életét. Mint mondja, egy sürgősségi roham után másnap mindent újragondolt. „A sürgősségire történő rohanás mentővel nagy pofon volt, másnaptól kezdve váltottam életmódon” – emlékezett vissza.

Ma már tudatosan és következetesen alakítja a rutinját. Már nem az motiválja, hogy megfeleljen a külső elvárásoknak, hanem az egészsége a legfontosabb. „Most történt először, hogy nem a kilók miatt változtattam. Hanem azért, hogy jobban legyek. Fizikailag és lelkileg is” – osztotta meg a Ridikül című műsorban.

Tóth Vera minden nap előre gondoskodik a saját étkezéséről, magának csomagol, és nem sajnál időt szánni a saját egészségére. A laboreredményei javultak, és bár nem a mérlegen látható számokra koncentrál, a testalkata is szemmel láthatóan megváltozott. Az énekesnő ma már nemcsak egészségesebb, de boldogabb és kiegyensúlyozottabb, mint valaha.