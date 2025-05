Elképesztő nézettség: ismét a TV2-t választotta a legtöbb néző

Áprilisban a TV2 legsikeresebb műsorai között szerepeltek a már véget ért Farm VIP és Hunyadi, valamint a még műsoron lévő A Nagy Duett is.

Áprilisban is remek nézettséggel zárt a TV2

Fotó: TV2

• A Farm VIP 5. évadában április 16-án nem csak a farmon hirdettek győztest, hiszen a műsor évadátlagban mindkét korcsoportban jelentős fölénnyel nyerte idősávját.

• A tavaszi hétvégék győztese egyértelműen Hunyadi lett. A fő kereskedelmi korcsoportban (A18-59) már a premier hétvége az éves műsortoplista első helyére repítette sorozatot, amely azóta sem talált legyőzőre. 2025-ben a teljes tévés piacot magában foglaló éves műsortoplista első 5 helyét jelenleg is a Hunyadi foglalja el a 18-59 évesek körében (vizsgált időszak: 2025.01.01-2025.05.04.). A március 8-i bemutatót követően ráadásul nem volt olyan hét, hogy ne a sorozat premier epizódja legyen az első helyezett a nézettségi versenyben ebben a korcsoportban. A széria minden egyes epizódja jelentős előnnyel volt idősávja legnézettebb műsora mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+). A 10 részes Hunyadi átlagos nézőszáma a 18-59 évesek körében 414 ezer fő volt, átlagos nézői részesedése pedig 20,8%, míg az RTL 10,3%-ot ért el a műsor idősávjában. Ez azt jelenti, hogy a korcsoportba tartozó tévénézők több, mint ötöde a Hunyadit nézte, és így átlagosan kétszer annyian választották, mint a fő konkurens műsorait ebben az idősávban. A teljes lakosság körében még látványosabb a különbség, hiszen az átlag 821 ezres nézőszámhoz 21,4%-os nézői részesedés párosult (RTL azonos idősáv: 10,2%). A sorozat legnézettebb epizódja közel egymilliós nézőszámot ért el (AMR: 941 ezer fő) a teljes lakosság körében, amire 2021 áprilisa óta, vagyis az elmúlt 4 évben egyetlen sorozat egyetlen epizódja sem volt képes a teljes magyar televíziós piacon.

• A 7 év után visszatérő A Nagy Duett eddig adásba került nyolc élő műsora toronymagasan nyerte az idősávját mind a fő kereskedelmi korcsoportban, mind a teljes lakosság körében.

• A TV2 reggeli infotainment műsorai, a Mokka és Mokkacino továbbra is mindkét kiemelt korcsoportban nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben is. Az esti Tények és Tények Plusz pedig szintén idősávjuk legnézettebb műsorai lettek az első négy hónap átlagában a teljes lakosság körében.