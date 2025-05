Kiderült, hogy kik a Mokka új műsorvezetői

Zavaros Eszter június 2-án mutatkozik be a Mokkában műsorvezetőként. A Hír TV és az M5 egykori műsorvezetője, valamint elismert operaénekesnőként is ismert Eszter számára a televíziózás és a zene mindig is szenvedély volt. Elmondása szerint régóta dédelgetett álma, hogy egyszer Magyarország legnézettebb reggeli műsorában dolgozhasson.

Két új műsorvezetővel bővül a TV2 Mokka csapata

Fotó: TV2

Dr. Krasznai Dóra június 4-én csatlakozik a műsorvezetői stábhoz. Jogászként eddig is a Mokka állandó szakértője volt, most azonban új szerepben tér vissza. „A jogi rovatban töltött évek után különleges kihívás és öröm, hogy műsorvezetőként is megszólíthatom a nézőket” – tette hozzá Dóra.

Mindkét új műsorvezető felkészült, elhivatott és örömmel csatlakozik a TV2 piacvezető reggeli műsorának csapatához. A nézőket továbbra is változatos, informatív és közvetlen hangulatú reggelek várják a képernyők előtt – immár két műsorvezetővel kiegészülve.