Kiderült, mikor érkezik a TV2 sikerműsorának új évada

2025-ben a TV2 ismét segítő kezet nyújt olyan családoknak, akik számára az igazi otthon megteremtése csak álom. A stáb profi tervezők és kivitelezők segítségével éjt nappallá téve dolgozik azon, hogy élhetőbb és szebb körülményeket alakítsanak ki.

A két műsorvezető idén is Szabó Zsófi és Stohl András, akik mellett Szabó András Csuti és Lehoczky Léna lakberendező most is végigkíséri a műsorban szereplők útját. Az elképesztő lelkes, mindenre elszánt négyes újabb családok életét varázsolja álomszerűvé, akik amellett, hogy lakáshelyzetük gyökeresen megváltozik, felejthetetlen élményprogramokon is részt vehetnek.

Jelenet az Újratervezés előző évadából

Fotó: TV2 Sajtószoba

Mind a négyen számos megrázó körülménnyel találkoztak már a korábbi epizódokban is, de az az élethelyzet, amit rögtön az első héten láthatnak majd a nézők, még őket is hatalmas kihívás elé állította érzelmileg.

A negyedik évadban csatlakoztam az Újratervezés csapatához. Egyszerűen képtelen voltam kontrollálni az érzéseim, sokat sírtam, és néha szégyelltem is a könnyeim azok az emberek előtt, akik a szememben olyan erősek és kitartóak voltak.

A tavalyi év engem is sok mindenben megkeményített, de azt elárulom, az ötödik évadban sem lesz könnyekben hiány. Új családok, megrendítő történetek, a célunk pedig ugyanaz, megmutatni a tv nézőknek milyen jó segíteni és esélyt adni egy jobb életre. Köszönöm, hogy részese lehetek ennek idén is” – kezdte Szabó Zsófi, akitől Stohl András vette át a szót.

"Az Újratervezésben évadról évadra nagy öröm részt venni, hiszen új embereket, új sorsokat ismerhetünk meg. Mindig nagyon meghat, hogy a műsor mennyit tud segíteni egy családnak abban, hogy sor kerüljön a házuk felújítására, és ezzel megújuljon az életük. A műsorvezetőtársakkal azért is felemelő együtt dolgozni, mert ott van Csuti, aki képviseli a másik férfierőt, Zsófi, aki a maximális érzékenységet, Léna pedig a szakértelmet. A mi kvartettünk szerintem így tökéletes ahogy van, és bízom benne, hogy még hosszú évadokon keresztül tudjuk támogatni a rászorulókat" – tette hozzá Stohl András.