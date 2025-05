Vajna Tímea: Új értelmet nyert az anyák napja

Vajna Tímea hosszas küzdelem után lett édesanya, és ő ezt nem is titkolta, mennyire nehezen válik valóra az álma. Azonban nemrég béranya segítségével megszületett a kisfia, Ben, de közben már úton van a második gyermeke is, ugyanis a babavárás közben ő is várandós lett. A 42 éves üzletasszony egy friss interjúban mesélt az anyaság örömeiről, kihívásairól és az anyák napjáról, ami ugyan korábban mást jelentett számára, ma már teljesen új értelmet nyert.

Vajna Tímea

Fotó: Instagram

Okozott fájdalmat az anyák napja, de próbáltam csak a jóra koncentrálni, hogy így vagy úgy, én is biztosan édesanya leszek egyszer

– idézte fel a korábbi éveket Tímea, amikor a meddőséggel küzdve még csak remélhette, hogy egyszer karjában tarthatja saját gyermekét. A sors azonban végül megadta neki ezt a csodát: Ben béranya segítségével született meg, ma pedig már három hónapos. A család hamarosan újabb taggal bővül, ugyanis hamarosan megszületik második gyermeke is.

„Mióta édesanya lettem, sokkal jobban tisztelem az anyukámat, hiszen látom, hogy mennyi mindent tett meg értünk, és milyen nehéz, de csodálatos út ez. Oviban, suliban mindig szavaltam. Arra emlékszem, hogy ilyenkor a nagyik és anya nagyon sírtak a meghatódottságtól”–mesélte.

Áprilisban Vajna Tímea szülei Los Angelesbe repültek, hogy végre találkozhassanak unokájukkal. „A pillanat, amikor Ben először látta a nagyszüleit, felejthetetlen volt.

Mintha már ismerték volna egymást a szüleimmel.

Beni egyből rájuk mosolygott, és imádja, amikor anyukám cipeli és a hasán repteti”– jegyezte meg. „Mióta édesanya lettem, sokkal jobban tisztelem az anyukámat. Most már igazán látom, hogy mennyi mindent tett értünk, és milyen nehéz, de csodálatos út ez”– tette hozzá.

Bár még csak három hónapos, Ben már most rengeteget fejlődött. „Rengeteget mosolyog, és imádja, ha bohóckodok vele. Már újszülöttként is nagyon erős volt, szépen emelte a fejét.

Most már utánozza a hangokat, és figyel a fekete-fehér képekre, mesekönyvekre.

Egyre akaratosabb – már ki tudja rúgni magát az ölemből!” – osztotta meg az édesanya, aki reméli, hogy fia védelmezni, óvni és tanítani fogja a kislányát.