Vajna Tímea hatalmas változáson ment keresztül

Vajna Tímea hosszú, fájdalmas idő után végre megtapasztalhatja azt a boldogságot, amire oly régóta vágyott: édesanya lett. Az üzletasszony küzdelmes éveken van túl, de mostanra valóra vált legnagyobb álma. Vajna Tímea nemcsak azt jelentette be a közelmúltban, hogy megszületett kisfia, Ben, de azt is elárulta, megtörtént a csoda, ugyanis ő maga is várandós, méghozzá egy kislánnyal.

Vajna Tímea

Hatalmas már Vajna Tímea pocakja

Ben béranya segítségével jött a világra, miközben Vajna Tímea természetes úton teherbe esett. A volt modell nagyon boldog, hiszen ő maga is szerette volna megtapasztalni a várandósság érzését, és annak is örül, hogy gyerekei szinte olyanok lesznek, mint az ikrek, hiszen csak fél év lesz közöttük. A boldog anyuka most a terhessége harmadik trimeszterében jár, a közösségi oldalain pedig rendszeresen megosztja a hatalmas pocakjáról készült képeket.

Legutóbb az Instagram-oldalán számolt be a változásokról:

Harmadik trimeszter, mint...

– írta a fotó alá.