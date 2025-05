Vajna Tímea a világsztárok kedvenc luxusklinikáján fog szülni – fotó

Vajna Tímea ritkán mutatja meg a férjét, Ráthonyi Zoltánt, de most kivételt tett egy Instagram-sztoriban. A felvételen a férfi a béranyától született kisfiukkal, Bennel látható, itt meg tudja nézni. Az influenszer, aki a kislányukat várja, már a baba nevét is elárulta.

Vajna Tímea

Fotó: Instagram

„Nagyon izgulok, hogy minden rendben legyen. Próbálnék kikapcsolni és nyugalomban lenni, de nagyon nehezen megy. Azt hiszem, ez az izgalom természetes, de nem könnyű megélni. A kislányunk nevét is kiválasztottuk már, Hailey lesz” – árulta el nemrég a Hot! magazinnak Vajna Tímea. „Egész jól vagyok, de mivel rengeteget emelgetem a kisfiamat, be van gyulladva mindkét csuklóm, fáj a nyakam, vizesedek. És sajnos, elég sok a stressz is. Igazából nincs időm magamra. Elkezdtem jógázni, hogy legalább abban az egy órában ki tudjak kapcsolni” – mondta még az állapotáról.

Vajna Tímea hamarosan szül

Andy Vajna özvegye a 24 óráig elérhető Instagram történetében megmutatta, hol fog szülni: a hollywoodi sztárok körében is népszerű Cedars-Sinai Medical Centerből posztolt, ahol a leírása alapján éppen körbevezették őt. A szülőszobáról mutatott képet látva sokaknak leesik az álla. Jóformán franciaágy szélességű, távirányítóval állítható ágy várja a vajúdó kismamákat a tágas, világos, barátságos hangulatú szobában. A legmodernebb vizsgálóeszközök mellett jól felszerelt konyhapult is szolgálja a kényelmet – írta a Ripost.

