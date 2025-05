Szétnyílt felsőjéből kivillanó mellekkel vallott az anyaságról az ismert színésznő – kép

A High School Musical színésznője, Vanessa Hudgens Rihannához hasonlóan jelentette be tavaly, hogy várandós. Hatalmas terhes hassal érkezett meg az Oscar-gálára egy merész ruhában, csakúgy mint az énekesnő az idei Met-gálára. A színésznő párja, és első gyerekének apja, Cole Tucker baseballjátékos, akivel nagyon igyekeznek óvni a magánéletüket, főleg gyerekük privát szféráját. Vanessa Hudgens korábban épp ezért volt nagyon dühös a szemfüles lesifotósokra, akik lefotózták őt a babával a karjában. Közösségi oldalán is ritkán posztol a családjáról, most anyák napja alkalmából kivételt tett.

Vanessa Hudgens a tavalyi Oscar-gálán jelentette be terhességét

Fotó: AFP / Photo by Michael TRAN / AFP)

Vanessa Hudgens meztelen mellekkel köszönti az édesanyákat

Vanessa Hudgens színésznő tavaly júliusban adott életet első gyerekének, akit még sosem mutatott meg a nyilvánosságnak, sem a nevét, sem a nemét nem árulta el. Ritkán beszél a magánéletéről, így családjáról is, most azonban anyák napja alkalmából kivételt tett, hiszen számára ez az első úgy, hogy ő maga is édesanya.

A színésznő a bejegyzéshez igen merész fotót választott, melyen még hatalmas terhes hassal látható, melyen egy teljesen nyitott fekete blézer alatt semmit sem viselt, így majdnem teljesen kilátszódtak meztelen mellei.

Az anyává válás volt életem legnehezebb, legkimerítőbb, de egyben hihetetlenül teljes és örömteli fejezete. Nem is lehetnék hálásabb a kis családomért.

Boldog anyák napját mindenkinek, akinek már véget ért ez az időszak, és azoknak is akik épp most vannak a legnagyobb küzdelemben. Az anyukák ereje valóban természetfeletti, és mindannyiunkat csodálok.