Apa lesz a TV2 műsorvezetője

A Tényekben látható Varga Attila nemrég kórházba került, a képernyőről is eltűnt kis időre, most azonban jobb hírről számolt be: a felesége kilenc hónapos terhes, hamarosan megszületik az első közös gyerekük.

Varga Attila, Tények

Fotó: TV2

„Tavaly derült ki, hogy úton van a kisbabánk. Hatalmas volt az öröm, hiszen pont az esküvőnk után egy évvel érkezett a hír.

Most már a várandósság vége felé járunk, júniusban érkezik a kisfiunk.

A feleségem az elején a szokásos tüneteket tapasztalta, de szerencsére nem volt semmi komoly gond, ami jelentősen megnehezítette volna a mindennapokat. Most persze már kicsit nehezebb, már itthon van, és a pocakja is szépen gömbölyödik” – mondta a Hot! magazinnak a TV2 híradósa.