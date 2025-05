Kiütötték Varga Viktor fogát

A népszerű énekes az elmúlt időszakban nem titkolta azt, hogy új szerelme lett. Ez pedig nem más, mint a sport, azon belül is a boksz. Ugyanis tavaly szerepelt egy népszerű küzdősportos műsorban, ahol igencsak szép eredményeket ért el, most pedig újabb szerződést írt alá, ami az ökölvíváshoz kapcsolódik. Varga Viktor elég jó formában, ami nem véletlen, ugyanis hetente többször lejár a bokszterembe, azonban most az edzésnek nem lett jó vége.

Varga Viktor boksz közben veszítette el a fogát

„Na, ma fog nélküli boksz volt, de kibírtam” – jelentkezett be a botrányhős Instagram-történetében a követőinek, miközben megmutatta, hogy mi történt vele az aznapi edzésen. A felvételen látszik, hogy Viktor egyik foga hiányzik, illetve kicsit vérzik is a helye. Valószínű, hogy az énekes nem viselt fejvédőt, és egy jól irányzott, erős ütést kapott a fejére, amit a foga bánt. Varga Viktor azonban jól bírta a fájdalmat, ugyanis a videón is látszik, hogy nem zavarja a hiányzó őrlőfoga.

Már szedtek ki valamit korábban az énekes szájából

Azonban nem ez volt az első eset, hogy történik valamilyen baleset a tiszteletbeli vitéz szájában, mivel pár éve egy hatalmas cisztát műtöttek ki belőle. Az eset kapcsán pedig Viktor elhitette az egész magyar médiával, hogy egy ritka fogparazita költözött a szájába és azt nevelgette évekig. Majd aztán bevallotta, hogy átverte az embereket, csak egy ciszta műtéten esett át. Varga Viktor úgy tűnik, hogy jelenleg jó lelki állapotban van, azonban nem volt ez mindig így. Az év elején még a Tények Pluszban arról számolt be, hogy nagyon mélyen volt, de sikerült felállnia.

Varga Viktor vitéz mélyponton volt

„Azt hiszem, egyetemista koromban voltam utoljára ilyen sz*rul. De hát ez tök normális, mert egy nagyon magas egy évem volt, amikor csupa csodálatos dolgot éltem meg, nagy sikereket értem el. Aztán egyszer csak minthogyha elvágták volna. Ilyenkor újra fel kell építeni magadat, egy új rendszerben. Hát ez ilyen” – mondta akkor az énekes, akinek egy szakítás és egy házát elmosó árvíz tette tönkre csaknem az életét. Viktor viszont erőt tudott meríteni a pozitív felfogása és a sport által. Ugyanis télen a jeges Dunában fürdőzött, kajakozott, valamint a bokszedzéseken is folyamatosan azért küzd, hogy rendbe jöjjön. De az ilyen nemes célokért áldozatokat kell hozni, például egy fogat.