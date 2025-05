Veréb Tamás és Koltai Vivien év elején jelentették be eljegyzésüket az Instagramon, most pedig ugyanott osztották meg a hírt: a hétvégén hivatalosan is összekötötték életüket.

2025.05.24. A nap, amire mindig emlékezni fogunk

– írta bejegyzésében, melyben két fotót is mutatott a nagy napról.