Visszatér a magyar nézők egyik kedvenc tévéműsora – fotó

Újra forog a Szerencsekerék, elkezdődtek a munkák a stúdióban – derül ki Kasza Tibi új bejegyzéséből.

Kasza Tibi egy korábbi képen

Fotó: TV2

Itt van Kasza Tibi posztja, mint látható, igencsak megújult a külseje:

Kiderült, ki lesz a Szerencsekerék új háziasszonya

Sydney van den Bosch-ról már régóta keringtek olyan pletykák, hogy várandós, azonban ő ezt mindig megcáfolta. A találgatások alábbhagytak az utóbbi időben, így váratlanul érte A Nagy Duett nézőit és a modell követőit is, amikor a TV2 stúdiójában bejelentette, hogy kisbabát vár. Sydney a műsorban Pető Brúnó oldalán versenyzett, kiesésüket követően vallotta be, hogy anyai örömök elé néz.

Az egykori Szerencselány a családjára és a babavárásra szeretne koncentrálni, ezért úgy döntött, a Szerencsekerékben is átadja a helyét, amit maga a csatorna hivatalosan is bejelentett, és azt is elárulták, ki érkezik Sydney van den Bosch helyére Kasza Tibi mellé: Balogh Eleni.

A Szerencsekerék sok éve a TV2 egyik legnézettebb műsora, sok vidám pillanattal és drámával, itt olvashat róla sok cikket.