A Walking Dead sztárja apó bodyban rázza a tökéletes fenekét – videó

Alycia Debnam-Carey első jelentősebb szerepeit ausztrál produkciókban kapta meg, később viszont áttörést ért el a nemzetközi piacon is. A 2010-es évek közepén kezdte megismerni a nagyközönség, amikor feltűnt olyan sorozatokban, mint a Fear the Walking Dead, ahol Alicia Clark karakterét alakította. Ez a szerep különösen meghatározó volt számára, hiszen a sorozat hatalmas népszerűségnek örvend, és Alycia alakítása sok kritikust és nézőt is lenyűgözött. A Walking Dead sztárja emellett feltűnt más televíziós produkciókban is, mint például a The 100 és az Into the Storm című filmekben, ahol szintén kiemelkedő alakítást nyújtott.

A Walking Dead sztárja, Alycia Debnam-Carey

Fotó: Instagram

Alycia nemcsak színésznőként, hanem emberként is nagyon tudatos. Aktív a közösségi médiában, ahol követőivel őszintén osztja meg gondolatait, munkáit és néha a mindennapi életének pillanatait is. Az interjúkban gyakran beszél a színészettel kapcsolatos szenvedélyéről, valamint arról, hogy milyen fontos számára a folyamatos fejlődés és a kihívások keresése.

A Walking Dead sztárja táncolás közben mutatta meg a fenekét

Alycia Debnam-Carey merészebb ruhákban is megmutatja magát a filmjeiben és az Instagram-oldalán. Nemrég egy forgatásról osztott meg egy videót, ahol egy apró bodyban rázza a fenekét.

