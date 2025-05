Yellowstone: több spinoff sorozat érkezik

A Yellowstone sorozat véget ért 2024 decemberében, miután a 5. évad második fele is képernyőre került. Bár a fő történetszál lezárult, a Dutton család sorsa még korántsem ért véget. A készítők több új spinoff-sorozattal készülnek, amelyek más időszakokra és szereplőkre fókuszálnak.

Yellowstone

Készülnek a Yellowstone spinoff sorozatai

A legfrissebb bejelentés szerint Luke Grimes visszatér Kayce Dutton szerepében a Y: Marshals című új spinoffban, amely 2026 tavaszán debütál a CBS-en. A történet szerint Kayce eladta a Yellowstone Ranch egy részét, és az elit U.S. Marshals csapat tagjaként dolgozik, ötvözve a rancher tapasztalatát és a Navy SEAL kiképzését. A sorozatban várhatóan feltűnik Kayce családja is, köztük felesége, Monica és fiuk, Tate. A sorozat készítője Taylor Sheridan, és Grimes mellett ő is producerként szerepel.

A rajongók nagy örömére Kelly Reilly és Cole Hauser is visszatérnek Beth Dutton és Rip Wheeler szerepében egy új sorozatban, amely várhatóan 2025 őszén debütál. A sorozat címe Dutton Ranch, a két karakter kapcsolatát és életét követi tovább.

Egy teljesen új történetszálat hoz a The Madison, amely egy New Yorkból Montanába költöző család sorsát meséli el. A sorozat főszereplői Michelle Pfeiffer és Matthew Fox lesznek, és várhatóan 2025 végén kerül a képernyőre.

Az 1923 című előzmény-sorozat második évada Helen Mirren és Harrison Ford főszereplésével 2025 áprilisában ért véget. A Duttonok múltját mutatja be a Nagy Gazdasági Világválság idején.

Érkezhet az 1944, valamint egy Texasban játszódó sorozat, a 6666. Ezek a projektek még nem kaptak hivatalos zöld utat, de a rajongók már most izgatottan várják a folytatást – írja a Variety.